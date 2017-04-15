15 Temmuz'da Gişeler Kalkacak
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 15 Temmuz 2017'de gişeler kaldırılacak ve serbest geçiş sistemine geçilecek.
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