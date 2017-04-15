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15 Temmuz'da Gişeler Kalkacak
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15 Temmuz'da Gişeler Kalkacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 15 Temmuz 2017'de gişeler kaldırılacak ve serbest geçiş sistemine geçilecek.

15 Temmuz'da Gişeler Kalkacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 15 Temmuz 2017'de gişeler kaldırılacak ve serbest geçiş sistemine geçilecek.

Kaynak: Dunya.com

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15 Temmuz, Şehit