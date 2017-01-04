15 Temmuz Büyük Anadolu Aklı" Konferansı

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Küresel güçler, meydan savaşlarını maalesef bu topraklarda yapıyorlar. Küresel güçler kendi aralarındaki güç mücadelelerini savaş alanı olarak bizim topraklarımız üzerinden bu savaşı yürütüyorlar. Çünkü Türkiye nerede duruyorsa dünya ona göre şekillenecek." dedi.



Külük, Çorum Belediyesi ve bazı sivil toplum kuruluşlarınca Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen "15 Temmuz Büyük Anadolu Aklı" konulu konferansta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimin hiç umulmadık bir anda yaşandığını söyledi.



15 Temmuz gecesi kaybettirilmek istenen değerlerin hepsine bir anda yeniden sarıldıklarını anlatan Külünk, o gece karşılarına, Anadolu topraklarındaki insanlara benzediğini zannettikleri adamlar çıktığını vurguladı.



Birisinin mesih aşkına Genelkurmay Kavşağındaki insanlara helikopterden ateş açtığını, birisinin Beştepe'nin önünde bekleyen insanlara bomba attığını ifade eden Külük, şöyle konuştu:



"Öbürü çıktı mesih aşkına meclisi bombaladı. İstanbul'da köprüyü işgal etti. Tereddütsüz insanların karşısına geçip sanki makete ateş ediyormuşçasına, sanki eğitim alıyormuşçasına bu ülkenin bu toprakların aziz insanlarına ateş etti. Milletin ayağa kalkışıyla tasfiye olan, 10 saate sıkışan, 10 saatte bu ülkenin devlet, millet, bayrak, bağımsızlık, vatan gibi kavramların hepsinin bir darbe girişimi değil, bir işgal girişiminden kurtarıldığı gecede elimizde çok önemli bir şey kaldı. Birilerinin namaz kıldığını, hanımlarının başörtülü olduğunu gördüğünüz, birileri yıllarca Türk okulları adı altında yurt dışında bu milletin duygularını, milletin duyguları üzerinde iktidar devşirmeye çalışanlar, milletin cebindeki parayı himmet başlığı adı altında gasp eden bir yapı 15 Temmuz akşamı herkesin kimyasını bozdu."



Külünk, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece bombalanan yerlere dikkat çekilmesi gerektiğine işaret ederek, "Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bombalanmasının en önemli sebebi, PKK'ya karşı Türk devletinin verdiği mücadeleye yönelik saldırıdır. Sembol olarak seçilmesinin sebebi 7 Haziran seçimlerinde Türkiye'ye önce koalisyonu dayattılar. Bu koalisyonu dayatanlar 15 Temmuz gecesi sizi hayrete düşüren bu kalkışmayı dayatanlardır." diye konuştu.



15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece köprünün Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişi değil de sadece Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişin durdurulmasının da farklı anlamlar taşıdığını belirten Külünk, şöyle devam etti:



"Birinci Dünya Savaşı'nın İngilizler açısından beklenilen en önemli sonuçlarından birisi Türkler'in sadece Balkanlar'dan sürgün edilmesi değil, Birinci Dünya Savaşı, İngilizlerin Anadolu stratejisi içerisinde en önemli hedeflerinden birisi Avrupa topraklarında bir tane Türk kalmamasıydı. Türklerin bir daha Avrupa'ya geçmemek, sadece Asya ile Anadolu'da Ankara etrafında sınırlandırılması vardı. 15 Temmuz kalkışması, ciddi bir akıl işidir. Rastgele, sıradan üç beş isyankar yeniçerinin kalkışması değildir. Son derece akıllı, kendi mantıklarında akıllı hedeflerin seçildiği son derece kontrollüydü ancak hesap etmedikleri bir şey vardı. Saat 3'te yapacaklardı bu işi Allah ayaklarına dolandırdı ve daha erkene aldılar. Eğer 3'te olsaydı Türkiye iç savaşa mahkumdu."



"Türkiye nerede duruyorsa dünya ona göre şekillenecek- "



Külünk, terör örgütlerinin bir savaş aygıtı olduğunu, Türkiye'ye de terör üzerinden saldırıldığını anlattı.



Terör saldırılarının iki hedefi olduğuna işaret eden Külünk, şunları kaydetti:



"Bu terörün iki boyutu vardır. Birincisi Türkiye'de güçlü bir şekilde tarih sahnesine yeniden çıkışını ertelemek istiyorlar. İkincisi, önümüzdeki yüzyıl yeniden şekilleniyor. Küresel güçler meydan savaşlarını maalesef bu topraklarda yapıyorlar. Küresel güçler, kendi aralarındaki güç mücadelelerini savaş alanı olarak bizim topraklarımız üzerinden bu savaşı yürütüyorlar çünkü Türkiye nerede duruyorsa dünya ona göre şekillenecek."