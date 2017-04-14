Mamak Belediyesi tarafından yapılan 15 Temmuz Anıtı'nda sona gelindi. Hain darbe girişiminde tankların karşısında destan yazan halkın cesaretini simgeleyecek olan bu özel yapının içerisinde darbe girişiminde yaşanan olayların görselleri ile birlikte 15 Temmuz'un sembol isimlerine de yer verilecek.



Son incelemelerde bulunmak üzere anıtı ziyaret eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "15 Temmuz Anıtı'nın Mamak Caddesi üzerinde inşa edilmesinin iki temel sebebi bulunuyor. 15 Temmuz gecesi Mamak'ta bulunan kışlalardan hareket eden tanklar Mamak Caddesi üzerinden yürütüldü ve bu cadde üzerinde durduruldu. Ayrıca bu cadde Mamak'ın en işlek caddelerinden birisi ve herkes görme şansına erişebilecek. 15 Temmuz tarihimiz için bir milat ve bizler de bu anıtı yüce Türk milletinin iradesinin göstergesi olarak halkımıza sunmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.



2 bin metrekarelik alan üzerinde ünlü Heykeltıraş Oğuz Ertürk tarafından tasarlanan ve Mamak Caddesi üzerinde inşa edilen anıtta İstanbul ve Ankara'da hain darbe girişiminde şehit düşenler birer yıldızla temsil edilecek. Anıt 15 metre yüksekliğinde olacak. - ANKARA