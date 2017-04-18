15 Temmuz Anılarını Yazdı

Gazeteci Ömer Nazmi Yavuz, 15 Temmuz'da yaşanan darbe kalkışmasında Erzurum'da yaşananları kaleme aldı. Belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazetecilerle görüşen Ömer Nazmi Yavuz'un 'Erzurum'da Bir Yaz Gecesi 15 Temmuz' adlı kitabı raflardaki yerini aldı.



'Su perileri ve serpantinler' adlı şiir kitabıyla büyük ilgi gören Erzurumlu gazeteci Ömer Nazmi Yavuz, bu kez de FETÖ/PDY'nin geçen yıl 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişiminde Erzurum'da yaşananları kitaplaştırdı. 'Erzurum'da Bir Yaz Gecesi 15 Temmuz' adını verdiği kitapta o geceye ait fotoğraflar da yer alırken, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazetecilerin anıları kaleme alındı. 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını farklı bir yönle ele aldığını belirten Palandöken Gazetesi Haber Müdürü Ömer Nazmi Yavuz, kısa bir süre sonra ikinci baskı için çalışmaya başlayacağını söyledi. Yavuz, "Daha geniş çaplı ve ilavelerle o geceyi tanıklarının ağzından anlatmak istiyorum" dedi. - ERZURUM