15 Tatil Ne Zaman Başlıyor? Sömestr Tatili Ne Zaman?

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2017 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Bir diğer merak edilen konu ise 2017'nin Resmi Tatil günlerinin ne zaman olduğu. Biz de sizin için tüm Resmi Tatil günlerini araştırdık.

Yılbaşı: 1 Ocak 2017-Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017- Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017- Pazartesi

Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017- Cuma

Ramazan Bayramı: 25-26-27 Haziran 2017

15 Temmuz Şehitleri Anma Günü: 15 Temmuz 2017 Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2017- Çarşamba

Kurban Bayramı: 1-2-3-4 Eylül 2017

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017- Pazar

15 TATİLİ VERİMLİ GEÇİRMENİN YOLLARI

Sömestr tatili (15 Tatil) de çocuklar neler yapmalı. 15 tatili verimli geçirmenin yolları neler? İşte Sömestr tatili içinde çocukların ve velilerin yapması gerekenleri

1. Mutlaka bir tatil programı hazırlayın

2. Ailenizle birlikte tatil yapın

3. 15 tatilde ders çalışmayı ihmal etmeyin

4. Günün, haftanın ve yarıyıl tatilinin sonunda ulaşmayı düşündüğünüz yeni hedefler belirleyin

5. Konu tekrarı yapın

6. Eksik kalan konuları tamamlayın

7. Yeni konulara çalışın

8. Bolca kitap okuyun

9. Dinlenmeye ve gezmeye vakit ayırın

10. Çocuklar için sosyal faaliyetler (tiyatro, sinema, konser, spor vb) düzenleyin

SABAHÇI-ÖĞLENCİ SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Başbakan Binali Yıldırım, "Göreve geldiğimizden bu yana eğitime öncelik verdik. Eğitime ayrılan bütçe 2002'de 10 milyar lira iken 122 milyar 500 bine çıktı. 12 kat arttı. Üniversiteye girişteki katkı puanlarını kaldırdık. Üniversitesiz hiçbir ilimiz kalmadı. Göreve başladığımız ilk anda adeta bir seferberlik başlattık. Özellikle kız çocukları için önemli projeler gerçekleştirdik. Okul öncesi eğitimi de zorunlu hale getireceğiz. 2019 sonuna kadar sabahçı, öğlenci uygulamasını tamamen ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

Uzun vadeli büyümenin esasının insana yatırım olduğunu belirten Yıldırım, "Bunun için de 2019'a kadar ikili öğretime son vereceğiz. Yani tekli öğretim olacak. Öğrencilere kötü haber, yarım gün okuyacaklardı, tam gün okuyacaklar ama daha çok şey öğrenecekler, daha fazla hayata hazır hale gelecekler. Dolayısıyla, ikili öğretim, 2019 sonuna kadar tarihe karışmış olacak. Okul öncesi eğitim şu anda zorunlu değil ama yüzde 50'lileri geçti, önümüzdeki dönem içerisinde okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. Türkiye'de yabancı dil büyüme oranı yüksek zannediliyor, hiç de öyle değil. Yabancı dil bilme oranımız, kıyasladığımız civar ülkelere göre istediğimiz oranda değil. 4+4+4 te ilk dörtten itibaren yabancı dil zorunlu hale gelecek" ifadelerini kullandı.











