15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabı haberimizde. 15 tatil için öğrenciler heyecan içerisinde. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği 15 tatil ne zaman sorusunun cevabını sizler için derledik. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gelen açıklama göre: Yarı yıl tatili 23 Ocak pazartesi günü başlayacak 03 Şubat cuma günü son bulacak. Öğrenciler 15 tatilin ardından eğitimlerine devam edecek. 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.

15 TATİLİ VERİMLİ GEÇİRMENİN YOLLARI NELER?

Sömestr tatili (15 Tatil) de çocuklar neler yapmalı. 15 tatili verimli geçirmenin yolları neler? İşte sömestr tatili içinde çocukların ve velilerin yapması gerekenleri

1. Mutlaka bir tatil programı hazırlayın

2. Ailenizle birlikte tatil yapın

3. 15 tatilde ders çalışmayı ihmal etmeyin

4. Günün, haftanın ve yarıyıl tatilinin sonunda ulaşmayı düşündüğünüz yeni hedefler belirleyin

5. Konu tekrarı yapın

6. Eksik kalan konuları tamamlayın

7. Yeni konulara çalışın

8. Bolca Kitap okuyun

9. Dinlenmeye ve gezmeye vakit ayırın

10. Çocuklar için sosyal faaliyetler (tiyatro, sinema, konser, spor vb) düzenleyin

E-KARNE: E-OKUL İLE KARNE NOTLARININ ÖĞRENİLMESİ

MEB'in öğrenciler, veliler, öğretmenler, okul idarecileri için geliştirdiği e-okul sistemi öğrenciler ile velilerin öğrencilerin eğitim durumları ile ilgili pek çok bilgiye ulaşmalarına olanak sağlıyor. E-okul sisteminden karne notlarını öğrenmek de mümkün. Veliler ve çocuklar aşağıdaki bağlantıdan E-okul sistemine girerek e-karne hizmetine erişebilirler.

E KARNE VE E OKUL İÇİN TIKLAYINIZ



Yukarıdaki bağlantı ile açılan sayfada "Öğrenci T.C. Kimlik No" ve "Öğrenci Okul No" bilgileri ile sisteme giriş yaparak karne notlarınızı öğrenebilirsiniz.

2017 YILINDA RESMİ TATİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Yılbaşı: 1 Ocak 2017-Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017- Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017- Pazartesi

Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017- Cuma

Ramazan Bayramı: 25-26-27 Haziran 2017

15 Temmuz Şehitleri Anma Günü: 15 Temmuz 2017 Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2017- Çarşamba

Kurban Bayramı: 1-2-3-4 Eylül 2017

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017- Pazar

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: İKİLİ ÖĞRETİM SONA ERİYOR

Başbakan Binali Yıldırım, ikili öğretim yılının sona erdiğini ve öğrencilerin tam gün okula gideceğini açıkladı. Uzun vadeli büyümenin esasının insana yatırım olduğunu belirten Yıldırım, "Bunun için de 2019'a kadar ikili öğretime son vereceğiz. Yani tekli öğretim olacak. Öğrencilere kötü haber, yarım gün okuyacaklardı, tam gün okuyacaklar ama daha çok şey öğrenecekler, daha fazla hayata hazır hale gelecekler. Dolayısıyla, ikili öğretim, 2019 sonuna kadar tarihe karışmış olacak. Okul öncesi eğitim şu anda zorunlu değil ama yüzde 50'lileri geçti, önümüzdeki dönem içerisinde okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. Türkiye'de yabancı dil büyüme oranı yüksek zannediliyor, hiç de öyle değil. Yabancı dil bilme oranımız, kıyasladığımız civar ülkelere göre istediğimiz oranda değil. 4+4+4 te ilk dörtten itibaren yabancı dil zorunlu hale gelecek" ifadelerini kullandı.