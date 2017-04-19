15 Kulüp Onu İzleyecek
Beşiktaş ile Lyon'un karşılaşacağı çeyrek final rövanşı yıldız futbolcu için bambaşka bir anlam taşıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Lyon'un karşılaşacağı çeyrek final rövanşı Oğuzhan Özyakup için bambaşka bir anlam taşıyor.
Beşiktaş'ın orta sahadaki beyni olan Oğuzhan Özyakup, birçok Avrupa kulübünün radarında bulunuyor. Yıldız futbolcuyu Perşembe günü oynanacak maçta tam 15 kulüpten gözlemciler izleyeceği iddia edildi.
Cnn Türk'ün haberine göre; Atletico Madrid ve Inter'in yanı sıra Dortmund, Mönchengladbach, Schalke 04, Hannover, Stuttgart, Wolfsburg, Aston Villa, Everton, Southampton, West Ham, PSV, Twente ve Anderlecht adına gözlemciler Oğuzhan için stadyumdaki yerini alacak.
Maçı izlemeyecek olmalarına rağmen Sevilla, Manchester United, Arsenal ve Roma'nın da adı Oğuzhan'la anılıyor.
Kaynak: Sporvadisi.com
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