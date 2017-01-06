15 Kınalı Kekliği Satamadan Yakalandı

IĞDIR'ın Tuzluca ilçesinde kınalı keklik satışı yaptığı belirtilen bir kişi polisler tarafından yakalandı. Şüphelinin elindeki kanat telekleri kesilmiş 15 kekliğe el konulurken, 6 bin 815 lira da para cezası uygulandı.



Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir kişinin yakaladığı kınalı keklikleri sattığı ihbarı üzerine polis operasyon yaptı. İsmi açıklanmayan şüphelinin bir koli içinde tuttuğu kanat telekleri kesilmiş, uçma yeteneği olmayan 15 kınalı kekliğe el konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kınalı keklikler veteriner kontrolünden geçirildikten sonra uçma yeteneğini kazanmaları için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi. Kınalı keklikleri satmak isteyen kişiye ise 6 bin 815 lira para cezası kesildi.



- Iğdır