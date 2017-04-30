15 Kilogramlık Battaniye Uyku Probleminizi Çözmek İstiyor

Günümüzde, insan vücudunun sağlığını düzenlemek için bilimin her türlü imkanından faydalanılsa da bu konuda yolun daha çok başında olunduğu düşünülüyor. Bu düşünceyle üretilen yeni bir battaniyenin stres seviyesini düşürdüğü tespit edildi.



Sadece Amerika'da, nüfusun yüzde 10 uyku bozukluklarından şikayetçi ve yüzde 18'lik bir kesim de kaygı sorunları yaşıyor. Bu sorunları göz önünde bulunduran bir firma ise ürettiği battaniyelerle yeni bir çözüm bulmuş gibi duruyor. "Deep touch pressure stimulation" adı verilen yöntemle üretilen battaniyeler, vücuttaki basınç noktalarını aktive ederek sinir sistemini kontrol altına alıyor ve serotonin ile melatonin gibi mutluluk hormonlarını düzenlerken, stres hormonu olan kortizon seviyesini de düşürüyor.



Bu kapsamda, battaniyenin basınç noktalarına verdiği sinyallerle, uykudaki stresin azaldığı, uykunun düzene girdiği ve akıl sağlığının gelişim gösterdiği belirtiliyor. Bunun üzerine çalışmalar yapan Gravity Blanket ise, yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki battaniyeleri Kickstarter'da projelendirerek bu alanda gelişim sağlamak istiyor.



Gravity Blanket adlı şirket, kişiye özel tasarım ürettiği battaniyelerle basınç noktaları teknolojisini kullanarak genellikle hastanelerin kullandığı yöntemi bireysel bazda değerlendirmeye açmak istiyor. Kişinin kendi vücut tipine göre tasarımlar yaparak uyku seviyesini düzenlemek isteyen şirket, Kickstarter'da büyük başarı yakalamış durumda.