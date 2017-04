15 kez kalbi duran genç anne kalp nakli olmayı bekliyor



SİVAS - Sivas'ta 4 sene önce kalp yetmezliğine yakalanan 1 çocuk annesi Gülşah Öztürk'ün 20 gün önce diyaliz tedavisi gördüğü sırada 15 kere kalbi durdu. Hayatını kalp piliyle sürdüren genç anne kalp nakli olarak sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Gülyurt Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan evli ve bir çocuk annesi Gülşah Öztürk, 4 yıl önce kalp yetmezliğine yakalandı. Daha sonra böbrek yetmezliğine de yakalan Öztürk hafta da 4 saatte diyalize girmeye başladı. Özel bir hastanede diyalize giren Öztürk'ün 20 gün önce diyalize girdiği sırada kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle genç annenin kalbi tekrar çalıştırıldı. 15 kez kalbi duran Öztürk, kalp nakli olarak sağlığına kavuşmayı bekliyor. Genç anne kısa sürede kalp nakli olmazsa hayata veda edecek.

4 senedir kalp yetmezliği yaşadığını yaşadığını söyleyen Gülşah Öztürk,"İki senedir kalp nakli bekliyorum.15 kere kalbim durdu. Ama hiçbir çaresi yoktur. 4 senedir tedavi görmeme rağmen aynı şeyleri yaşıyorum. Herkesin organ bağışında bulunmasını istiyorum. İyileşmek ve çocuğumla birlikte olmak istiyorum"dedi.

Gündelik hayatta çok zorluk çektiğini ifade eden Öztürk,"Yürümekte zorluk çekiyorum. Merdivenlerden çıkamıyorum. Yatmakta zorluk çekiyorum. Doğru düzgün hayatı yaşayamıyorum" diye konuştu.

Anne Güldane Mert kızına acilen kalp nakli yapılmasını beklediklerini söyleyerek,"Kızımın durumu kötü sabahlara kadar uyuyamıyor. Yatakta oturarak duruyor. Yürüyemiyor. Her şeyiyle ben ilgileniyorum. Çocuğu da var Allah onları ayırmasın" şeklinde konuştu.

Genç annenin 5 yaşındaki oğlu Taha Mert de annesini çok sevdiğini annesinin bir an önce iyileşmesini istediğini söyledi.

Kalp nakli olmazsa ölecek

Öztürk'ün 15 kere kalbinin durduğuna diyaliz de şahit olan Necmettin Apaydın kalp yetmezliği olan arkadaşına kalp aradıklarını belirterek,"Gönüllü olarak diyaliz sorumlusuyum. Burada arkadaşımızın diyaliz esnasında 15 defa kalbi durdu. Buna biz bizzat şahit olduk. Acil kalp nakli olmazsa ölme durumu var. 5 yaşında bir çocuğu var. Bizim istediğimiz vatandaşların duyarlı olup kalp naklinde yardımcı olmalarını istiyoruz. Biz bir kampanya başlattık. Sosyal medya üzerinden başlattığımız 'Kalbim Olur Musun? kampanyasında vatandaşlarımız bize oradan ulaşabilir. İsteğimiz bu arkadaşımızın acil kalp nakli olması gerekiyor. Belki bir ay belki iki ay bir süresi var. 5 yaşında bir çocuğu var her şeyden önce bu arkadaşımız kalp nakli olmazsa ölecek. Herkesin elini vicdanına koyup düşünmesini istiyorum. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz" diye konuştu.