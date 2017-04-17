15. Kalite ve Başarı Fuarı'nda Nilüfer İnovasyon Merkezi Tanıtıldı

15. Kalite ve Başarı Fuarı'nda kurulan Nilüfer İnovasyon Merkezi standı büyük ilgi gördü. Nilüfer İnovasyon Merkezi'nin çalışmalarının anlatıldığı standı, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de ziyaret ederek destek verdi.



Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi ve BUSİAD tarafından Bursa Almira Hotel'de düzenlenen 15. Kalite ve Başarı Sempozyumu ile eş zamanlı olarak 15. Kalite ve Başarı Fuarı da ziyarete açıldı. Sempozyuma oturum sponsoru olarak katkıda bulunan Nilüfer Belediyesi de Nilüfer İnovasyon Merkezi ile fuarda yerini aldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Nilüfer İnovasyon Merkezi standında, ziyaretçilere çalışmalar hakkında bilgi verildi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de standı ziyaret ederek merkez çalışanlarına destek verdi.



Sosyal inovasyon alanında katılımcılık ilkesiyle önemli çalışmalar gerçekleştiren Nilüfer İnovasyon Merkezi'nin standını çok sayıda özel sektör yöneticisi ve çalışanı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve akademisyen ziyaret etti. Fuarda, merkezin işbirliklerinin geliştirilmesine ve Nilüfer için yenilikçi fikirlerin oluşturulmasına katkı sağlayan görüşmeler gerçekleştirildi.



15. Kalite ve Başarı Sempozyumu'nda Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e plaket de verildi. Sempozyuma oturum sponsoru olarak katkıda bulunan Nilüfer Belediyesi'nin plaketini, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan aldı. - BURSA