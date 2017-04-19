15'inci Uluslararası Hafızlık ve Tecvid Yarışmasında Türkiye'yi Iki Hafız Temsil Ediyor

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Yarışmaya katılanlar ve jürilerden detay görüntüler

Eyüp Sultan Camisi Müezzini Hasan Tok ile röportaj

Tunus'taki yarışmaya hafızlık kategorisinde katılan Yusuf Yılmaz ile röportaj Tunus'ta 22 ülkenin katıldığı 15'inci Uluslararası Hafızlık ve Tecvid Yarışması'nda Türkiye'yi iki hafız temsil ediyor.



Başkent Tunus'ta önceki gün başlayan yarışmaya tecvid kategorisinde katılan Eyüp Sultan Camisi Müezzini Hasan Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez uluslararası bir yarışmaya katıldığını söyledi.



Ezan ve Kuran-ı Kerim'i güzel okuma alanında Türkiye birincisi olduğunu belirten Tok, Türk okuyuşunun diğerlerine göre farklılıklar içerdiğini dile getirdi.



Tok, "Türk okuyuşunda teganni daha azdır. Türk musikisinden daha çok etkilenmiştir. Türk okuyuşu makamlara vakıftır ancak gırtlak nameleri daha azdır. Tecvid ve oturaklı okuyuşa daha önem verilir." dedi.



Hasan Tok, yarışmadaki derece beklentisine ilişkin soruya, "Ya nasip diyelim" karşılığını verdi.



Genç Türk hafız da yarışmada



Tunus'taki yarışmaya hafızlık kategorisinde katılan Yusuf Yılmaz ise geçen yıl İmam Hatip Liseleri Arası Türkiye Hafızlık Yarışması'nda ikinci olduğunu ifade etti.



Trabzon'dan geldiğini belirten genç hafız Yılmaz, "Diyanet bizi bu yarışmaya katılmaya layık gördü. Yurt dışına ilk defa çıkıyorum. Daha güçlü hafızlar var, farklı okuyuşlar var. Bu benim için iyi bir tecrübe oldu. Türkiye'de de çok iyi hafızlar var." diye konuştu.