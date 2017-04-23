15 Günlük Bebekleriyle Umut Yolculuğuna Çıkmışlar

İZMİR'in Çeşme İlçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isteyen Suriyeli 60 kaçak, bindikleri bot su alıp alabora olmak üzereyken Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Kurtarılan Suriyeli kaçakların arasında 15 günlük erkek bebeğin de olduğu çok sayıda çocuğun olması dikkat çekti.



Bugün saat 07.30 sıralarında Dalyan Mahallesi Uç Burun açıklarında bir lastik bot tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, müdahale edip, durdurdu. Aralarında 15 günlük Hüseyin bebeğin de bulunduğu Suriyeli 60 kaçak, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme İskelesi'ne getirildi. Botları su alan ve alabora olma tehlikesi geçiren, büyük bir facia yaşanmadan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan Suriyeliler, getirildikleri Çeşme iskelesinde, ıslak giysilerini ve ayakkabılarını kurutmaya çalıştı. Kurtarılan Suriyeliler arasındaki iç savaş nedeniyle ülkeleri Suriye'nin kuzey doğusunda, Fırat Nehri'nin yanında bulunan Deyrizor şehrinden kaçarak Türkiye'ye gelen Tarık ve Şemi'nin 15 gün önce doğan bebekleri "Hüseyin" ile ölümü göze alarak umuda yolculuğa çıktıkları belirlendi.



Tamda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı böyle bir günde kurtarılan Hüseyin bebeğin duramı, yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi. Kurtarılan Suriyeli kaçak göçmenlerin arasında çok sayıda çocuk olması, yaşananlardan habersiz Çeşme iskelesinde koşuşturmaları da dramın bir başka yönünü oluşturdu. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, çocuklara meyve suyu ve bisküvi, ailelerine de yiyecek ve içecek dağıtarak ihtiyaçlarını karşıladı. Suriyeli kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri bildirildi.



- İzmir