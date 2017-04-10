15 Dakikada Çocuğunuz Otizmli mi Öğrenin

Otizmli çocuklar için özel eğitim materyalleri üreten Otsimo, 'Çocuğum Otizmli Mi?' uygulamasıyla 23 soruda çocuklarındaki belirtileri fark etmelerini sağlıyor.



16-30 ay arasındaki çocukların evde ön tarama yapılmasını sağlayan "Çocuğum Otizmli Mi?" uygulaması geçtiğimiz gün Otsimo tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında tanıtılmıştı.



Dr. Yankı Yazgan danışmanlığında tasarlanan ve otizmli çocuklar için özel eğitim materyalleri üreten Otsimo tarafından geliştirilen uygulama 23 sorudan oluşuyor.







Testi çocukları üzerinde gerçekleştirmek isteyen ebeveynler App Store ya da Google Play üzerinden uygulamayı ücretsiz olarak indirerek gerçekleştirebilir.



Uygulama M-Chat araştırmasını temel alıyor. Uygulama aynı zamanda Apple Research Kit adı verilen açık kaynak araştırma kütüphanesini kullanıyor.



15 dakikada teşhisi koyabiliyor





Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-CHAT), 18-30/36 aylık çocuklarda otizmin belirtilerini tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir tarama ölçeği. Bu ölçek içerisinde yer alan 23 soru yaklaşık 10-15 dakika içerisinde yanıtlanabiliyor.