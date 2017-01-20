15. Caz Afişi Yarışması'ndan Anadolu Üniversitesi'ne İkincilik Ödülü

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının 24. İzmir Avrupa Caz Festivalinin afişini belirlemek için düzenlediği yarışmada, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öğrencisi Emre Karacan'ın eseri 15. Caz Afişi Yarışması Seçici Kurulu tarafından ikincilik ödülüne layık görüldü.



"Avrupa Cazı" gibi özel bir alana sahip, dünyanın sayılı festivallerinden biri olan İzmir Avrupa Caz Festivaline gençlerin bakış açısını taşımayı amaçlayan yarışma ayrıca grafik sanatına ilgi duyan öğrencilerin ve genç grafik sanatçılarının yaratıcılıklarını desteklemeyi hedefliyor.



Seçilecek eseri 24. İzmir Avrupa Caz Festivali gibi saygın bir organizasyonun afişi olarak kullanan İKSEV, genç sanatçılara yeni ufuklar açmayı amaçlıyor. 15. Caz Afişi yarışmasına Türkiye'nin hemen her yerinden 396 afiş katılırken ödüllü afişlerle birlikte toplam 33 afiş, 24. İzmir Avrupa Caz Festivali süresince Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde sergilenecek. Ödüller ve katılım belgeleri ise festivalin açılış konserinden önce verilecek. - ESKİŞEHİR