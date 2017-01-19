15 Bin Öğrenciye Karne Hediyeleri Gaziemir Belediyesinden

Gaziemir Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrencilere 'Karne Hediyem Başkandan' etkinliği kapsamında ücretsiz 15 bin lunapark bileti dağıtacağını duyurdu.



Eğitime büyük önem veren Gaziemir Belediyesi, yarıl yıl tatilinde öğrencileri unutmadı. Yarıyıl tatiline giren öğrencilere 'Karne Hediyem Başkandan' etkinliği düzenleyen belediye, miniklere 15 bin bilet dağıtma kararı aldı. Lunaparkta gönüllerinde eğeenecek olan 6-14 yaş arası öğrencilerin, karnelerini belediye hizmet binası, Sarnıç Koordinasyon Merkezi ve Cumhuriyet Semt Evlerine götürerek ücretsiz lunapark biletlerini alabileceği duyuruldu. Proje kapsamında ise toplam 15 bin biletin dağıtılacağı kaydedildi. - İZMİR