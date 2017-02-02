15 Bin Kişiye Hamsi Dağıtılacak



Karadeniz'in bereketli sularından gelen tonlarca hamsinin, 15 bin kişiye ikram edileceği Hamsi Festivali için geri sayım başladı. Küçükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen festival, 5 Şubat Pazar günü, Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Karadeniz geleneğinin İstanbul'da yaşatılacağı Hamsi Festivali için hazırlıklara başlandı. Küçükçekmece Belediyesi tarafından organize edilen festivalde, dev kazan ve ızgaralarda pişirilecek tonlarca hamsi 15 bin kişiye ikram edilecek. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in de katılım göstereceği festival, 5 Şubat Pazar günü, Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Hamsinin yanında Karadeniz müzik ve danslarının yer alacağı festivalle, ilçede adeta Karadeniz rüzgârı esecek.

Ülkemizin En Renkli Geleneği

Hamsi Festivali'nin geleneksel hale geleceğinin müjdesini veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz; "Kültürlerin ve medeniyetlerin buluşma noktası olan ülkemizde, Karadeniz geleneği çok önemli bir yere sahip. Ülkemizin en renkli bölgelerinden Karadeniz'in geleneğini Hamsi Festivali ile yaşatmak istedik. Bu sene ikincisini gerçekleştireceğimiz festivali, önümüzdeki yıllar da düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

Karadeniz Rüzgârı Küçükçekmece'ye Esecek

Karadeniz ezgilerinin yankılanacağı festivalde Grup İmera, tulum sanatçısı Nihat Akdemir, Cemil Kaya, Erkan Yeşilyurt ve Karadeniz Halk Oyunları Topluluğu sahne alacak. Geleneksel hale getirilmesi planlanan festivalde misafirler, Karadeniz ezgilerine, tulum seslerine ve hamsiye doyacak.