15 Bin Esnafa Faizsiz Kredi

Adana ESOB Başkanı Nihat Sözütek, faizsiz krediden Türkiye genelinde 15 bin esnafın faydalanacağını bildirdi.



Sanayi Bakanlığı ve KOSGEB tarafından da 3 yıl vadeli, ilk 12 ay boyunca ödeme yapılamayacak, geri kalan aylarda ise 3 ayda bir olmak üzere 8 eşit taksitle 24 ayda ödenecek şekilde 50 bin lira faizsiz verilmesi için harekete geçti. Sözütek hükümetin attığı bu adımları olumlu bulduklarını ancak yetersiz olduğunu belirterek bu tip faizsiz kredilerin daha fazla esnafa ulaşması gerektiğini söyledi. Sözütek, faizsiz olarak verilecek 50 bin lira kredinin başvurularının tamamlandığını Türkiye genelinde 15 bin esnafın bu kredi başvurusunun kabul edildiğini ifade etti. Sözütek, Adana'da da 6 bin esnafın başvuru yaptığını 368 esnafın kredi başvurusunun kabul edildiğini, aslan payını İstanbul, İzmir ve Ankara esnafının aldığını kaydetti. Sözütek, esnafın ayakta durabilmesi için bu tür kredilerin çok önemli olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:



"Esnafın ekonomik sistemde yerini alabilmesi için faizsiz kredi şart. Esnafa büyüklüğüne göre 15 bin liradan başlayan ve 75 bin liraya kadar faizsiz kredi verilmesi gerekiyor. Şuan işler çok kötü değil ancak esnafa kredi desteği sağlanmaz ise işler iyiye gitmeyecek."



Sözütek, Adana'da 165 bin esnaf olduğunu, bunlara hükümetin acil faizsiz kredi vermesi gerektiğini, bu durumun ekonomiyi de canlandıracağını söyledi. - ADANA