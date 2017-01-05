15.2 Milyon Araç Sahibi Yılların Birikimini Yollara Emanet Ediyor

15.2 milyon araç sahibi ise bu riskler karşısında zararı bütçesinden karşılamak zorunda kalıyor. Bu yıl, Anadolu Sigorta'da kasko poliçeli araç başına ödenen ortalama hasarın yaklaşık 4.000 TL olduğunu hatırlatan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz, "2016 yılının ilk 9 ayında kasko kapsamında ödediğimiz toplam hasar tutarı 650 milyon lirayı aştı. Araç sahibinin karşı tarafa verdiği maddi hasarı karşılayan trafik sigortası, yasal zorunluluk nedeniyle genel olarak yapılıyor. Ancak, hırsızlık, yangın ya da araç sahibinin kendi aracında meydana gelen hasarları karşılamıyor. Kasko poliçesi bu gibi durumlarda devreye girerek, araç sahibinin zararını gideriyor. Anadolu Sigorta olarak, araç sahiplerinin bu riskleri taşımaması için her bütçeye uygun kasko seçenekleri sunuyoruz" dedi.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 20.8 milyon aracın, 15.2 milyonunun olası bir hırsızlık, trafik kazası ya da yangına karşı herhangi bir güvencesi bulunmuyor. Yasa gereği zorunlu olan trafik sigortasıyla karşı tarafa verecekleri hasarı güvence altına alan araç sahipleri, kendi araçlarının çalınması ya da kendi kusurlarından kaynaklanan bir kaza durumunda ortaya çıkan zararlarını bütçelerinden karşılamak zorunda kalıyor.

Kasko kapsamında 2016 yılının dokuz ayında 3.9 milyar TL hasar ödendi

2016 yılının dokuz aylık döneminde Türkiye'de kasko kapsamında ödenen toplam hasarın 3.9 milyar TL olduğuna dikkat çeken Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz şöyle konuştu: "TÜİK'in son olarak 2015 yılına ilişkin açıkladığı verilere göre, ülkemizde yılda ortalama 1.3 milyon trafik kazası yaşanıyor. Ayrıca, İstanbul başta olmak üzere her gün onlarca araç hırsızlığı vakası meydana geliyor. Buna karşın traktöründen motosikletine, otomobilinden kamyonuna kadar trafiğe kayıtlı 20.8 milyon aracın bulunduğu Türkiye'de, 2016 yılının eylül sonu itibarıyla bu araçların yüzde 73.25'inin yani 15.2 milyonunun kaskosu bulunmuyor. Bir başka deyişle, 15.2 milyon aracın sahibi, aracı çalınır, sel, yangın, terör gibi olaylar sonucu aracı zarar görür ya da kendisinden kaynaklanan bir hasarla karşı karşıya kalırsa zararı yine kendisi ödemek zorunda kalıyor."

Sigortasızlık oranının en yüksek olduğu kent Kilis

Bazı kentlerde sigortasız araç sayısının son derece yüksek olduğunu kaydeden Metin Oğuz, bu durumun, gelirin yanı sıra sigorta bilincinin düşük olmasından kaynaklandığını ifade etti. Uzun yılların birikimiyle binlerce lira vererek araç sahibi olanların, yılların birikimini ve bütçelerini güvenceye almalarının ancak kasko poliçesiyle gerçekleşebileceğini anlatan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz, "Ne yazık ki bazı kentlerde sigortanın öneminin yeterince kavranamadığını görüyoruz. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre 2016 yılının dokuz aylık döneminde kasko sigortasızlık oranı en yüksek olan ilimiz yüzde 93 oranla Kilis oldu. Bu kentimizi, Şanlıurfa ve Karaman takip etti. Kilis'te her 100 araç sahibinden sadece 7'si bir hasar durumunda zararı kendi cebinden ödemiyor. Buna karşın; İstanbul, Ankara ve Ardahan sigorta oranı en yüksek illerimizi oluşturuyor. Bu illerde kasko sigortalılık oranı sırasıyla yüzde 51, 36 ve 34 düzeyinde" dedi.

Anadolu Sigorta'nın "kaybetmek yok" ilkesiyle hareket ettiğini hatırlatan Oğuz, bu anlayışla araç sahiplerinin birikimlerini güvence altına alan, her bütçeye uygun farklı kesimlere seslenen kasko poliçeleri hazırladıklarını belirtti.

Anadolu Sigorta'dan herkese uygun kasko

Spora destek vermek amacıyla Beşiktaş, Trabzonspor ve Konyaspor taraftarlarına özel kasko poliçeleri geliştirdiklerini anlatan Metin Oğuz, takımına destek olmak isteyen taraftara takımlarının bütçesine katkıda bulunma fırsatı sunduklarını belirtiyor.

Yurtdışına aracıyla seyahate çıkacak sigortalıların eğer isterlerse, poliçelerine yurtdışı teminatı ekletebileceğini ifade eden Oğuz, bir başka ürün olan "Plaza Kasko" ile ise hizmetlerini yetkili servislerden almak isteyen sigortalıların tüm teminatlarının sağlandığını kaydetti. Metin Oğuz şöyle konuştu: "Sigortalılarımız, Plaza Kasko Sigortası ile çok sayıda anlaşmalı servis istasyonu seçeneğinden yararlanma ayrıcalığına kavuşmaktadır. Ayrıca poliçe dönemi içerisinde bir adet orijinal cam değişimini de bu ürünümüzle muafiyetsiz ve hasarsızlık indirimi etkilenmeden vermekteyiz. "Pert Kasko" ürünümüz ise aracın tam hasara uğraması ya da çalınması durumunda devreye giren bir poliçe. Araç sahiplerine, bütçelerine en uygun Anadolu Sigorta kasko poliçesini seçerek, yılların birikimini güvence altına almasını öneririm."