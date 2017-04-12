149 Polisin "Bylock" Davası Sürüyor
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 114'ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 114'ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.
Kaynak: Dunya.com
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