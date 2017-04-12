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149 Polisin "Bylock" Davası Sürüyor
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149 Polisin "Bylock" Davası Sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 114'ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

149 Polisin

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 114'ü tutuklu 149 polisin yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

Kaynak: Dunya.com

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