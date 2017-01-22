STAT: Ahmet Suat Özyazıcı
HAKEMLER: Eser Birinci (xx), Hacı Mehmet Ekmekyemez (xx), Cengizhan Öztürk (xx)
1461 TRABZON: İbrahim (xx)- Oktay (xx), Oğulcan (xx), Rasimcan (xx) (Dk.46 Uğur xx), Erhan (xx), Okan (xx), Kaan Güdü (x) (Dk.57 Hasan Ahmet x), Yağızcan (x) (Dk.80 Cafer x), Hamza (xx), Ali (xx), Muhammet (xx)
TOKATSPOR: Atacan (xx)- Ufuk (xx), Gökalp (xx), Eser (xx), Samet (xx), Serdar (xx), Haluk (xx), Serkan (xx), Erdi (x) (Dk.74 Çağlayan x), Hakan (xx), Emrah (x) (Dk.64 Ekrem x) (Dk.77 Ozan x)
SARI KARTLAR: Gökalp, Erdi (Tokatspor), Okan (1461 Trabzon)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon, 19'uncu hafta mücadelesinde sahasında Tokatspor ile 0-0 berabere kaldı.
- Trabzon
1461 Trabzon-Tokatspor: 0-0
STAT: Ahmet Suat ÖzyazıcıHAKEMLER: Eser Birinci (xx), Hacı Mehmet Ekmekyemez (xx), Cengizhan Öztürk (xx)1461 TRABZON: İbrahim (xx)- Oktay (xx), Oğulcan (xx), Rasimcan (xx) (Dk.46 Uğur xx), Erhan (xx), Okan (xx), Kaan Güdü (x) (Dk.57 Hasan Ahmet x), Yağızcan (x) (Dk.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads