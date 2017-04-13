1461 Trabzon,teknik Direktör İlker Erdem ile Sözleşme İmzaladı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon, Teknik Direktör Turgut Kural ile yolların ayrılmasının ardından İlker Erdem ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.



Bordo mavi beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, sezon sonuna kadar Teknik Direktör İlker Erdem ile anlaşmıştır. Bu konuda fedakarlık yaparak teklifimizi kabul eden hocamıza yönetim kurulu olarak teşekkür ediyoruz" denildi.



ERDEM: "BURASI BİZİM YUVAMIZ"



İmza töreni sonrasında konuşan Erdem, "Burası bizim yuvamız. Bu kulüpten gelen teklif karşısında üzerimize düşen bizden beklenen katkıyı sağlamaktır. Bu düşünceler çerçevesinde bu imza her iki taraf içinde hayırlı olsun" dedi. Teknik Direktör İlker Erdem'in yardımcılığını, Eyüp Saka, Hamit Cihan, Bilal Çetinkaya ve Erdi Tokul'un yapacağı belirtildi.



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