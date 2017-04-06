1453: The Musical
Devlet Konservatuvarı tarafından Öğrenci Merkezi Yeni Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
Devlet Konservatuvarı tarafından Öğrenci Merkezi Yeni Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi
Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü
Başlangıç Saati : 07.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 18: 00: 00
Kategori : 1453: The Musical
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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