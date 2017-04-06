1453: The Musical

Devlet Konservatuvarı tarafından Öğrenci Merkezi Yeni Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

1453: The Musical

Devlet Konservatuvarı tarafından Öğrenci Merkezi Yeni Salon isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi

Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü

Başlangıç Saati : 07.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 08.04.2017 18: 00: 00

Kategori : 1453: The Musical

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, The Music, Eskişehir, Konser, 1453
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