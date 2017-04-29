1453 Fatih ile Karagöz
1453 FATİH İLE KARAGÖZ etkinliği 2017-04-30 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
1453 FATİH İLE KARAGÖZ etkinliği 2017-04-30 12: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bağcılar
Mekan : İBB Bağcılar Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Merkez Mahallesi 6. Sokak Ebubekir Camisi karşısı Bağcılar
Başlangıç Saati : 30.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 14: 00: 00
Kategori : 1453 FATİH İLE KARAGÖZ
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io