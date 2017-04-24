140 Kişinin Öldüğü Saldırı Sonrası Istifa

Afganistan Savunma Bakanı, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ve 140 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından istifa etti.

140 Kişinin Öldüğü Saldırı Sonrası Istifa

Afganistan Savunma Bakanı, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ve 140 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından istifa etti. Afganistan'da Mezar-ı Şerif yakınlarında bulunan askeri üsse cuma günü saldırı gerçekleştirilmiş, 140 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı Taliban üstlenmişti. Devlet Başkanlığı Sarayı'ndan bugün yapılan açıklamada, Afganistan Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın istifa ettiğini duyurdu. Açıklamada, Devlet Başkan Eşref Gani'nin Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanının istifasını kabul ettiği bildirildi.

(İHA)

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