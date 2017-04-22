140 Kilometrelik İznik Ultra Maratonu Start Aldı

Türkiye'nin en büyük maraton yarışı olarak gösterilen 140 kilometrelik İznik Ultra Maratonu, dün gece yarısı İznik ilçe merkezinden start aldı.



Türkiye'nin en büyük patika yarışı İznik Ultra'da nefesler tutuldu. Türkiye'nin en uzun parkuru olan 140 kilometrelik yarış başladı. Yarışın startını dün gece saat 24.00'te İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan ile Belediye Başkan Yardımcısı Necati Tosun verdi. 22-23 Nisan tarihlerinde 6. kez düzenlenen yarışa 20 ülkeden 1000'e yakın sporcu katılıyor. Sporcular, 140, 90, 50 ve 15 kilometrelik doğal parkurları aşarak maceralı bir yarış yaşayacak. Yarışmacılar Ayasofya Orhan Camii, Osmanlı'nın ilk kubbeli Camii Hacı Özbek Camii, Yeşil Cami, İznik Müzesi, Lefke Kapı, Tarihi Su Kemerleri, Dikilitaş gibi bir çok tarihi eser ile karşı karşıya gelerek adeta tarihin içinde bir yolculuğa çıktı.



Dün gece yarısı İznik Ultra Maratonu ile başlayan yarışlar, cumartesi koşulacak 50 kilometrelik İznik Dağ Maratonu, 90 kilometrelik Orhangazi Ultra Maratonu, 15 kilometrelik Derbent patika koşuları ile devam edecek, Pazar günü 5 kilometrelik Tarihi Kent Koşusu'nun ardından yapılacak ödül töreni ile sona erecek. Ultra parkurları yüzde 80 toprak yollarda koşulacak. - BURSA