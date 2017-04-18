140 Bin Lira Çalan Kolombiyalı Hırsızlar Yakalandı

Konya'da evini satan kişiyi takip ederek aracının ön koltuğunda poşet içerisinde bulunan 140 bin lirayı çalan Kolombiyalı hırsızlar yakalanarak tutuklandı. Olay, geçtiğimiz cuma günü merkez Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tapuda ev satışı yapan Nazım A., ev satışından aldığı 140 bin lirayla birlikte otomobiline binerek, oturduğu Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki eczanenin yakınında durdu. İlaç almak için 140 bin lirayı ön koltukta bırakıp araçtan inen Nazım A., geri döndüğünde para dolu poşetinin yerinde olmadığını fark etti. Nazım A.'nın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Amirliği ekipleri, araçta ve çevrede inceleme yaptı. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yerin yakınında bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sitemini (KGYS) incelemeye aldı. Yapılan kamera incelemelerinde polis ekipleri Nazım A.'nın aracının 50 AG 974 plakalı araç tarafından takip edildiğini belirledi. Yapılan araç sorgusunda aracın Nevşehir'den kiralandığı bilgisine ulaşan polis, kiralık araçlarda bulunan GPS sisteminden aracın yerini tespit etti. Aracı Karatay Sanayisinde terk edilmiş halde bulan ekipler, olaya karışan şahısların yabancı uyruklu olabileceği ihtimali üzerine tren garı ve otogarda inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin şehirden ayrılmadığını tespit eden polis, şehir genelinde bulunan stüdyo daireleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmaların ardından polis, Selçuklu ilçesi Sayılan Sokak üzerinde bulunan bir stüdyo daireye iki şahsın koşarak girdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine stüdyo daireyi takibe alan polis, şüphelilerin Kolombiyalı olduğu belirledi. Bunun üzerine eve baskın düzenleyen polis, Pedro Orlando Vargas Sanchez (45) ve Armando Noriega Anaya (51)'i yakalayarak gözaltına alındı. Üzerlerinde 6 bin lirası döviz olmak üzere 70 bin lira ele geçirilen şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemlerin ardından şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



(Mustafa Beşer - İsmail Bulut / İHA)