14 Yıl Önce Kolyesi İçin Yengesini Öldüren Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da 14 yıl önce bir arkadaşı ile uyuşturucu madde almak için yengesini öldürüp altın kolyesini çaldığı iddiasıyla müebbet hapis ile 10 yıl hapis cezasına çarptırılan firari yakalandı.



Alınan bilgiye göre, 30 Mart 2003 tarihinde meydana gelen olayda, dayısı Ahmet Dalgın'ın eşi İffet Dalgın'ı ekmek bıçağıyla öldürüp altın kolyesini çaldığı ileri sürülen Yasin Çayırcı (38) olay sonrası arkadaşı Eser Gayır ile birlikte yakalanıp tutuklandı. Tutuklu yargılanan sanıklar davanın 5 yıldan fazla sürmesi nedeniyle tahliye edildi. Yargılamaları tutuksuz devam eden sanıklar, "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, silahla yağma" suçlarından müebbet ve ayrıca 10'ar yıl hapis cezasına mahkum edildi.



Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı 2009'da onayınca her iki sanık hakkında cezalarının geri kalan kısmını çekmeleri için yakalama kararı çıkartıldı. Eser Gayır yakalanarak cezaevine gönderildi.



Polis, firari hükümlü Yasin Çayırcı'nın İstiklal Mahallesi 40013 sokakta saklandığını belirleyip operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülen Çayırcı, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ADANA