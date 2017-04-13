14 Yıl Önce Altın Kolyesi İçin Yengesini Öldüren Zanlı Tutuklandı

14 yıl önce altın kolyesi için yengesini öldüren zanlı tutuklandı

Uyuşturucu almak için yengesini öldüren yeğen 14 yıl sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi



ADANA - Adana'da 14 yıl önce bir arkadaşı ile uyuşturucu madde almak için yengesini öldürüp kolyesini çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Olay, 30 Mart 2003 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Çayırcı (38), uyuşturucu madde kullanıp, ekonomik durumunun bozuk ve çevresine de borçlu olduğu için dayısı Ahmet Dalgın'ın eşi İffet Dalgın'ın altın kolyesini almaya karar verdi. Bunun üzerine Çayırcı, arkadaşı Eser Gayır ile birlikte eroin kullanıp dayısı Ahmet Dalgın'ın evine gidip oturdu. Daha sonra Gayır, İffet Dalgın'dan su istedi. Dalgın, suyu almak için mutfağa gittiği sırada Yasin Çayırcı'da elinde bıçakla yengesinin arkasından gidip Dalgın'ı yatak odasına götürüp kolyeyi almaya çalıştı. Yengesinin direnmesinin ardından Çayırcı elindeki bıçak ile Eser Gayır'da mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla yaşlı kadını öldürüp kolyeyi boynundan aldı.

Yasin Çayırcı, olaydan sonra kolyeyi saklayıp Ceyhan'a gitti. Daha sonra yakalanan iki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkemede yapılan yargılamalar sonucu zanlıların 6 ay süre ile geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmelerine ve müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi. Karar, daha sonra temyiz edilip Çayırcı ve Gayır cezaevinden çıktı.

Zanlılar, kaçıp izlerini kaybettirdi. Daha sonra verilen temyiz kararı Yargıtay 1.Ceza Dairesince bozulup sanıkların tutuklanmasına karar verildi. Bu olaylardan tam 14 yıl sonra ise, "Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek yada yakalanmamak amacıyla öldürme- silahla yağma" suçlarından müebbet hapis ve 10 yıl hapis cezası ile yakalama emri bulunan Yasin Çayırcı, İstiklal Mahallesi 40013 Sokakta yakalandı.

Çayırcı, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

(UMT-