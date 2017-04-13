14 Yaşındaki Deniz'in Yaşamı Kök Hücre Bulunmasına Bağlı

Almanya'nın Pforzheim kentinde yaşayan, 14 yaşındaki lösemi hastası Sıla Uğurtaş'ın ailesi çocuklarının ilik nakli tedavisi için yardım çağrısında bulundu.



Almanya'nın Pforzheim kentinde yaşayan Türk bir ailenin kızı olan 14 yaşındaki Deniz Sıla'nın dünyası, 6 hafta önce karın ağrısıyla gittiği doktorda lösemi hastası olduğunu öğrenince başına yıkıldı. Genç kızın ailesi, ilik nakli yapacak bir donör bulunabilmesi için yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyor



Pforzheim kentinde Hilda Gymnasium 7 sınıfın başarılı öğrencisi olan Deniz Sıla, yaşadığı bir takım rahatsızlıklardan dolayı doktora gitti. Doktorların yaptığı tahliller üzerine lösemi hastalığı olduğunu öğrenen Deniz Sıla'nın dünyası başına yıkıldı. Pforzheim şehir hastanesinden tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için Stuttgart'ta bulunan Katharinen hastanesine kaldırıldı. Tedavisi burada veya Tübingen'deki üniversite hastanesinde devam edecek.



Ailenin yakını Nevin Öztoprak,"ilik nakli bekleyen 14 yaşındaki Türk kızı Deniz Sıla'yı hep birlikte yaşama bağlayalım. Bulunduğunuz şehirde en yakın www.dkms.de internet'ten veya merkezine giderek, sizde kök hücre vericisi olun. 18 ve 50 yaş arası duyarlı olan herkes Deniz Sıla'ya hayat verebilir" dedi.



"İlik nakli olamazsam hiçbir hayalimi gerçekleştiremeyeceğim" diyen,Deniz Sıla "Hayırseverlerin yardımcı olmasını istiyorum. Elimden tutun, tek umudum sizlersiniz. Ben yaşamak istiyorum, ne olur bana yardımcı olun. Tek umudum var, onun da ellerimin arasında kayıp gitmesini istemiyorum. Rabbimin yardımı ve sizlerin desteğiyle ben sağlığıma kavuşacağım günü umutla bekliyorum. Rabbim bütün hastalara acil şifalar versin" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümanı



Stuttgart Katharinen hospital



Anne Gaye Demirtaş reportajı



Baba İlhan Uğurtaş reportajı



Ailenin yakını Nevin Öztoprak reportajı



Hastane dışı ve hasta odası görüntüleri - Stutgart