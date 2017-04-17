14 Yaşındaki Çocuğun Feci Ölümü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Aşağı Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Celal A.'nın kullandığı 07 UZ 034 plakalı otomobil, Manavgat'a 3 kilometre mesafede Aşağı Işıklar kavşağında, yolun karşısına geçmekte olan 14 yaşındaki Gökhan Yıldırım'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı duyarak olay yerine gelen Yıldırım'ın yakınları sinir krizleri geçirirken, rahatsızlanan anne ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Alanya-Antalya Karayolu'nun Alanya'dan geliş istikameti uzun süre araç trafiğine kapandı. Araçlara kontrollü olarak tali yoldan geçiş izni verildi.



Gökhan Yıldırım'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna, ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otomobil sürücüsü Celal A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



(Arif Kaplan/İHA)