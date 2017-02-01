Tüyap İhtisas Fuarları A.Ş. tarafından düzenlenen 14.Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 2017 Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Pamuk, Elastan,Yün, Viskon, Akrilik, Fantezi, Polyester, İpek, Polipropilen, Polyamid, Naylon, Keten, Rejenere, Organik, Tekstüre, Teknik İplikler, Elyaf, Bobin, Masuralar şeklindedir.



Düzenleyici: Tüyap İhtisas Fuarları A.Ş.



Konusu: Pamuk, Yün, Sentetik, Rejenere, Doğal, Teknik İplikler, Elyaf, Bobin, Masuralar



Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı