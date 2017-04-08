Uluslararası katılımlı 14. Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, Antalya'da başladı.



Hepato Bilio Pankreatoloji Derneği, Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği ve Avrasya Gastroenteroloji Derneği iş birliğinde düzenlenen kongreye, Avrupa, Kore, Hindistan, Mısır ve Türkiye'den deneyimli bilim adamları konuşmacı olarak katılıyor.



Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyesi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AA muhabirine açıklamada, kongrede "Kanser olmaktan korkma, geç kalmaktan kork" vurgusuyla erken tanı üzerinde uygulamalı bilgilendirmelerde bulunduklarını söyledi.



Kongredeki çalışmalarda Türkiye'nin sağlık noktasında çok iyi noktaya geldiğini gördüklerini anlatan Hülagü, şöyle konuştu:



"Türkiye'de nakilde canlı verici epey fazla. Türk milleti olarak toplumsal duyarlılığımız ve aile bağlarımız güçlü. Anne, baba hasta olduğu zaman çocukları, çocukları hasta olduğunda anne ve babalar hiç düşünmeden karaciğerin bir kısmını vermektedir. Canlı nakillerde ülke olarak dünyada birincisiyiz. Türkiye'de 42 merkezde nakil yapılabilmektedir. Dünya'da ve Avrupa'da karaciğer nakli konusunda iyi bir yerdeyiz. Hepatit C'lerde ise tedavide yüzde 90-95 oranlarda başarımız var. Ülkemizde bu tedaviler devlet tarafından karşılanmaktadır. Dünya'da bu tedavilere ulaşamayan insanlar var."



Prof. Dr. Hülagü, sağlığın Türkiye'de daha iyi olması açısından önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, önümüzdeki süreçte bunları daha iyi görüleceğini belirtti.



Yaklaşık 600 bilim adamının katıldığı kongre yarın sona erecek.