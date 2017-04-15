Hemofili Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Kaan Kavaklı, "Hemofiliyle ilgili önümüzdeki birkaç yıl içerisinde önemli değişiklikler olacak. Değişik tedavilere hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.



Hemofili Federasyonu ile Türkiye Hemofili Derneğince Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen "14. Türkiye Hemofili Kongresi" kapsamında "Dünya Hemofili Günü Forumu" yapıldı. Foruma katılan hemofili hastaları ve yakınları, uzmanlara soru sorma imkanı buldu.



Kongre Eş Başkanı da olan Prof. Dr. Kavaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrenin başarılı şekilde tamamlandığını söyledi.



Kavaklı, "200'den fazla hemofili hastası ve yakını, 135 hekim ve 40 hemşirenin katılımıyla çok başarılı bir kongre oldu. Hemofiliyle ilgili önümüzdeki birkaç yıl içerisinde önemli değişiklikler olacak. Gerçekleşecek değişiklikler bu kongrede ele alındı. Değişik tedavilere hazırlıklı olmamız gerekiyor." diye konuştu.



Türkiye Hemofili Derneği Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar ise kongrede hastalığın nedenleri ve ortaya çıkmasının ardından neler yapılacağı konusunun tartışıldığını kaydetti.



Hastaların, gelecekteki tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getiren Zülfikar, "Hemofili hastalığında en önemli konulardan biri ilaç tedavi yöntemlerinin eksik olması. Çok şükür ülkemizde bu tedavi ürünlerinin tamamı var. Yeni yeni geliştirilen ürünler var, onlar da lisans aşamasında." dedi.