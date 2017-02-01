14 Şubat'a Özel: Elle Beauty Box!

Merhaba sevgili CHIP Online okuru! Bu defa bir teknoloji haberi ile değil, muhtemelen tamamen ilgi alanınızın dışında olan bir havadis ile karşınızdayız. Malum, önümüz 14 Şubat. Birçoğumuz için bu tarih belki sıradan bir günden fazlası değil, ancak eşi / sevgilisi olanlar için fazlasıyla elzem bir gün. Eğer cümlenin ikinci kısmındaysanız, okumaya devam edin... Zira grubumuz bünyesinde yer alan ELLE Türkiye'den size güzel bir haber var.



Eğer halen sevgilinize bir hediye seçmediyseniz, ELLE Türkiye'nin özel olarak hazırladığı, cilt bakımı, saç, parfüm ve kozmetik ürünlerinden oluşan ELLE Beauty Box, sizi "ne hediye alacağım" telaşesinden kurtarabilir.



Aslında bu kutu için biraz sürprizli de diyebiliriz; zira markaların en trend ürünlerinin büyük veya deneme boylarını bir araya getiren kutudaki 10 parçanın yanında, 3 adet de indirim çeki bulunuyor. Üstelik kutunun içindeki ürünlerin şu an piyasa değeri toplamda 300 TL iken, ELLE Beauty Box'ın satış fiyatı sadece 49.90 TL! Bunların yanı sıra, ELLE Beauty Box alanlara 12 aylık ELLE Türkiye tablet dergi aboneliği de hediye!



Peki, bu dopdolu kutunun içinde hangi ürünler var?



Cosmed, DD Krem SPF 50 (40 ML)



Avon, True 4'lü Göz Farı (Au Naturale)



Avon, True Perfectly Matte Ruj (Marvelous Mocha)



La Roche-Posay, Termal Suyu (50 ML)



Gliss, Magnificent Strength Şampuan (400 ML)



Biotherm, Aquasource Everplump (10 ML veya Biotherm Blue Serum-in-Oi 10 ML)



Nuxe, HuileP rodigieuse Kuru Yağ (4 ML)



Clinique, Aromatics In Black Parfüm (4 ML)



Benefit, Benetint Sıvı Allık (2,5 ML)



Watsons, Nip+Fab Glycolic Fix, 5 Adet Günlük Temizleme Pedi



Kutu bunlarla sınırlı değil; 3 indirim çeki de içinde geliyor:



1 Benefit Kaş Bar'da %50 indirim (Belirli Sephora mağazalarında geçerli), 2 Biotherm ürünlerinde %10 indirim kuponu (Belirli Sephora mağazalarında geçerli), 3 Clinique.com.tr'de dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz %20 indirim.



Ayrıca hepsi, 31 Mart 2017 tarihine kadar geçerli. Kısacası harcamak için daha çok vaktiniz var! Sınırlı sayıdaki bu kutulardan satın almak için http://beautybox.elle.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. ELLE Beauty Box ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz; aklınıza gelen sorular için beautybox@doganburda.com mail adresine yazabilirsiniz.



*ELLE Beauty Box'lar sınır sayıda üretildi. Aynı anda birden fazlasını satın alınamaz.