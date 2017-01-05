14 Stk'dan Haleplilere Yardım

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Yıldırım Köylübay, "Büyük millet olmak ne teknolojiyle ne de ekonomik güçle mümkün. Büyük millet ancak merhametle ve duyarlı olmakla olur. Biz de Allah'a şükür ki veren el olmaktan son derece mutlu ve onurluyuz." dedi.



Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinin öncülüğünde, 14 sivil toplum kuruluşundan kadın, Üsküdar Nikah Dairesi bitişiğindeki Kız Kulesi Restoran'da "Tut elimi Halep" başlığıyla düzenlenen yardım organizasyonu programında bir araya geldi. Birlikte kahvaltı eden kadınlar, kurulan kermeste toplanan paraları Halep için Kızılay'a bağışladı.



Toplantıya katılan Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Yıldırım Köylübay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona katılan sivil toplum kuruluşları temsilcilerine ve katılan herkese duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür etti.



Bağışçıların yardımlarını en güvenilir ve devlet himayesinde olan Kızılay'a yaptıkları için ayrıca büyük mutluluk duyduğunu aktaran Köylübay, savaşın başladığı ilk andan itibaren Suriye'de ve oraya sınır olan tüm şehirlerde kurulan 12 ayrı kampta düzenli insani yardım yapmaya çaba gösterdiklerini dile getirdi.



Türk Kızılayının 700'ün üzerinde şubeyle en büyük yardım organizasyonu yapan sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Köylübay, şunları söyledi:



"Bütün burada bulunan kadın sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ve yardım dernekleriyle birlikte Kızılay'ın bu anlamda doğru bir yol gösterici olması dolayısıyla da memnuniyetimi dile getiriyorum. Çünkü biz, bir şekilde güçlü bir ülke olabiliriz, ekonomiyle, yatırımlarımızla ki liderimiz ve Hükümetimizle birlikte şu an zaten güçlü devlet olma yolunda çok büyük adımlar atıyoruz. Fakat büyük millet olmak ne teknolojiyle ne de ekonomik güçle mümkün. Büyük millet ancak merhametle ve duyarlı olmakla olur. Biz de Allah'a şükür ki veren el olmaktan son derece mutlu ve onurluyuz. Ben bu asil milletimin bir parçası olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade ediyorum."



"Düzenli nakit bağışlara Suriyeliler adına ihtiyaç duyuyoruz"



Türk Kızılayı Genel Müdürü Mehmet Güllüoğlu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'te aralık ayında başlayan tahliye sürecinin ayın bitimine doğru sona erdiğini, sonrasında Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda bir ateşkes sürecinin başladığını söyledi.



Suriye'de milyonlarca yerinden edilmiş insanın bulunduğunu, zor hayat koşullarının devam ettiğini belirten Güllüoğlu, Halep'ten ayrılan 40 bin civarında kişinin öncelikle İdlib olmak üzere diğer kasabalara, köylere, kamplara yerleştiğini, buradaki insanların bombaların, ateşlerin, silahların sustuğu bir ortam dilediğini ifade etti.



Halep'in tamamen rejim güçlerinin kontrolü altında olduğunu kaydeden Güllüoğlu, "Diğer bölgelerde, Şam'ın kırsalında, İdlib'in, Hama'nın, Humus'un kırsalında ve başka noktalarda kiminde PYD'nin kiminde DEAŞ'ın kiminde rejimin kontrolündeki bölgelerde milyonlarca insan hakikaten açlıkla, yoksullukla, sağlık hizmetlerine erişememekle, eğitim hizmetlerine erişememekle yaşamak zorunda." dedi.



Güllüoğlu, Türk Kızılayı olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını, ülke içinde 6-7 milyondan fazla insanın göç ettiğine dikkati çekerek, "Bazı ülkelerin nüfusundan bile daha fazla rakamlar. O insanların gıda, barınma, kışlık ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.



Hem Halep'ten gelenler için hem de başka illerden göç edenler için kamplar organize ettiklerini, bu kamplara desteği sürdürdüklerini kaydeden Güllüoğlu şöyle devam etti:



"Çadır, çadır içi malzemesi, kışlık kıyafet, gıda, soba desteği gibi bir ailenin ihtiyaç duyacağı ne varsa gücümüz yettiğince acil insani yardım kapsamında tedarik etmeye çalışıyoruz. Tabii bunlar kısa ve acil yardımlar. Orta ve uzun vadede de hem sağlık ihtiyaçları için hem de diğer alanlardaki ihtiyaçları için projelerimizi geliştiriyoruz. Dünyadaki ve Türkiye'deki kuruluşlarla birlikte uygulamaya çalışıyoruz. Türkiye'den giden yardımları organize etmeye çalışıyoruz."



Krizin 6 yıldır sürdüğünü, insanların eski hayatlarına dönebilmeleri için yıllara ihtiyaç olduğunu bildiren Güllüoğlu, sözlerini "Az da olsa devamlı, düzenli yapılacak yardım içeride yaşayan insanlar için çok kıymetli. Çünkü içerideki insanların 3 ay sonra da ihtiyacı olacak. 3 ay sonra da ilaca, gıdaya, kıyafete ihtiyacı olacak. Nakit bağışı daha çok tercih ediyoruz. Çünkü lojistik anlamda daha kolay hareket edebilmek için hem de içerideki ihtiyaçları daha rahat karşılayabilmek için. Mümkün olduğu kadar düzenli nakit bağışlara Suriyeliler adına ihtiyaç duyuyoruz." diye tamamladı.



Bana ve Fatma el-Abed



Programda Halep'teki katliamı sosyal paylaşım sitesi üzerinden dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana el-Abed'in annesi Fatma el-Abed de katılımcılara seslendi.



Halep'te güvende olmayacaklarını, kalmaları halinde öleceklerini ve çıkmak zorunda olduklarını bildiğini dile getiren Abed, "Mevlüt Çavuşoğlu Bey'e bir mektup yazdım. Hemen mektubuma cevap verdi ve bizim çıkışımızı ayarladı. Yalnızca 2 haftadır buradayım ama kalbim, dualarım Halep'le birlikte. Kızkardeşim hala Halep'te ve onun için endişe ediyorum. Hastaneler, okullar yok oldu." diye konuştu.



Türkiye'ye teşekkür eden Abed, sözlerini "Türk Hükümeti birçok mülteciyi kabul etti. Bizim için yaptıkları her şey için çok müteşekkirim. Halep ve Suriyelilerin acılarını anlayan insanlar Türk insanları. İnsanların hala yardıma ihtiyaç var ve bunun için Türk Hükümetinden ve organizasyonlarından yardımlarını devam ettirmelerini istiyorum." dedi.



Bana el-Abed ise arkadaşını kaybettiğini, okula gidemediğini, bahçede dahi oynayamadığını anlatarak katılımcılara şarkı söyledi.



Suriyeli Fatma Hüseyin de Suriye'de bir savaştan değil katliamdan, mezhep çatışmasından, soykırımdan söz edilmesi gerektiğini belirterek Türkiye'nin yardımının sürmesini istedi.



Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de hayırseverlerin, sivil toplum kuruluşlarının Halep için yarıştığını dile getirerek "Sadece biz Üsküdar'dan 100 tır dolusu yardım gönderdik." dedi.



Hazar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şafak Sarı ise "Devletimizin rahmet kucağını onlar üzerinde daim kılsın. Sivil toplum kuruluşlarımıza yaptıkları yardımlar dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Kalem Vakfı Okulu 6. sınıf öğrencisi Asberk Murat Binpolat ile Başakşehir Kadın ve Gençlik Platformu üyelerinden Zuhal Öztürk, topladıkları paraları Mehmet Güllüoğlu'na teslim etti.