14.sokak Basketbolu Turnuvası Başvuruları Başladı

Gaziantep'te 4-7 mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan sokak Basketbolu turnuvasının başvuruları başladı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, gençlerin boş zamanlarını daha etkin kullanmalarını sağlamak, spora olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla her yıl düzenlenen Sokak Basketbolu Turnuvasının başvuruları başladığı belirtildi. Her yaş kategorisinden kız ve erkek basketbol severlerin katılabildiği ve bu yıl 14'üncü yapılacak turnuva Hayri Tütüncüler Parkı içinde bulunan ve sadece basketbol için düzenlenmiş bir alanda gerçekleştirileceği duyuruldu. Turnuva 4-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.



Genel bilgiler ve başvuru koşulları



Sokak Basketbolu Turnuvası katılım başvuruları başladı. Başvurular 3 Mayıs Pazartesi gününe kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi internet sayfasından online olarak yapılacak. Sokak Basketbolu Turnuvası'na Süper Minik 2007/2009, Minik 2005/2006, Küçük 2003/2004, Yıldız 2001/2002, Genç 1999/2000, Master 1998 ve üzeri yaş kategorilerinde ki sporcular katılabilecektir. Uygunsuz ve genel ahlaka aykırı takım isimleri için takım kaptanı ile iletişim sağlanacak ve takım ismi değişimi sonrası fikstüre dahil edilecektir. 18 yaş altı sporcular için veli izin belgesi zorunluluğu bulunmaktadır.



Bir sporcu en fazla iki kategoride yarışabilir, her iki kategoride dereceye girmesi durumunda kazanacağı ödüllerden yalnızca birinden faydalanabilir. - GAZİANTEP