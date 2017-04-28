14.Sokak Basketbolu Turnuvası Başvuruları Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılık, fırsat yaratma, centilmenlik ve saygı kavramları temel alınarak gençlerimizin boş zamanlarını daha etkin kullanmalarını sağlamak, spora olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla her yıl düzenlenen Sokak Basketbolu Turnuvası'nın başvuruları başladı.

genel bİlgİler ve başvuru koşullari

Sokak Basketbolu Turnuvası katılım başvuruları başladı. Başvurular 3 Mayıs Pazartesi gününe kadar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi internet sayfasından online olarak yapılacaktır.

Sokak Basketbolu Turnuvası'na Süper Minik 2007/2009, Minik 2005/2006, Küçük 2003/2004, Yıldız 2001/2002, Genç 1999/2000, Master 1998 ve üzeri yaş kategorilerinde ki sporcular katılabilecektir.

Uygunsuz ve genel ahlaka aykırı takım isimleri için takım kaptanı ile iletişim sağlanacak ve takım ismi değişimi sonrası fikstüre dahil edilecektir.

18 yaş altı sporcular için veli izin belgesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Bir sporcu en fazla iki kategoride yarışabilir, her iki kategoride dereceye girmesi durumunda kazanacağı ödüllerden yalnızca birinden faydalanabilir.