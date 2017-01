14 Ocak'da Ankara'da Ücretsiz Ielts Masterclass

IELTS sınavınıza hazırlanıyorsanız, bu ücretsiz IELTS Masterclass'ı kaçırmayın! Bu program çerçevesinde, İngilizcenizi en iyi şekilde göstermenize yardımcı olacak bilgiler sunulacaktır.



Bu ÜCRETSİZ IELTS Masterclass™ IELTS sınavına hazırlanan herkes için tasarlanmıştır ve aşağıdaki konularda öngörüler içerecektir:



• İngilizcenizi en iyi şekilde geliştirebilmeniz için pratik öneriler



• Sakınmanız gereken en sık yapılan yanlışlar hakkında bilgilendirme



• Değerlendirme kriterleri kullanılarak hazırlanmış enteraktif görevler



IELTS Masterclass™ sınavdan 6 ya da üzeri bir puan almayı hedefleyen adaylar içindir.



IELTS Masterclass sunumu, Anemon Hotel, Kavaklıdere, Konur2 Sokak No: 60, Çankaya/Ankara



Daha Fazla Bilgi İçin:



IDP Education Pty Ltd. Mesrutiyet Cad. No 22/2 Kızılay – Ankara



Telefon: 0312 424 15 88/89



IELTS sınavınız için IDP IELTS Ankara aracılığı ile yer ayırtın!