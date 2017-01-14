IELTS sınavınıza hazırlanıyorsanız, bu ücretsiz IELTS Masterclass'ı kaçırmayın! Bu program çerçevesinde, İngilizcenizi en iyi şekilde göstermenize yardımcı olacak bilgiler sunulacaktır.
Bu ÜCRETSİZ IELTS Masterclass™ IELTS sınavına hazırlanan herkes için tasarlanmıştır ve aşağıdaki konularda öngörüler içerecektir:
• İngilizcenizi en iyi şekilde geliştirebilmeniz için pratik öneriler
• Sakınmanız gereken en sık yapılan yanlışlar hakkında bilgilendirme
• Değerlendirme kriterleri kullanılarak hazırlanmış enteraktif görevler
IELTS Masterclass™ sınavdan 6 ya da üzeri bir puan almayı hedefleyen adaylar içindir.
IELTS Masterclass sunumu, Anemon Hotel, Kavaklıdere, Konur2 Sokak No: 60, Çankaya/Ankara
Daha Fazla Bilgi İçin:
IDP Education Pty Ltd. Mesrutiyet Cad. No 22/2 Kızılay – Ankara
Telefon: 0312 424 15 88/89
IELTS sınavınız için IDP IELTS Ankara aracılığı ile yer ayırtın!
14 Ocak'da Ankara'da Ücretsiz Ielts Masterclass
IELTS sınavınıza hazırlanıyorsanız, bu ücretsiz IELTS Masterclass'ı kaçırmayın!
IELTS sınavınıza hazırlanıyorsanız, bu ücretsiz IELTS Masterclass'ı kaçırmayın! Bu program çerçevesinde, İngilizcenizi en iyi şekilde göstermenize yardımcı olacak bilgiler sunulacaktır.