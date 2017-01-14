SPOR TOTO SÜPER LİG
13: 30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor
13: 30 Karabükspor - Akhisar Belediyespor
16: 00 Medipol Başakşehir - Kayserispor
19: 00 Atiker Konyaspor - Galatasaray
TFF 1. LİG
13: 00 Ümraniyespor - Balıkesirspor
13: 00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor
16: 00 Elazığspor - Şanlıurfaspor
18: 30 Manisaspor - Boluspor
FENERBAHÇE
11.30 Türk Futbol Tarihinin en büyük ve sembol sporcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis vefatının 5. yıldönümünde kabri başında anılacak (Büyükada)
Adanaspor maçı hazırlıkları tamamlanacak.
GALATASARAY
11.30 Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü toplantısı yapılacak
22.30 Sarı-kırmızılı takım Konya'dan İstanbul'a dönecek
BEŞİKTAŞ
Takım izinli
13.00 Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF), Samsun'da düzenleyeceği basın toplantısıyla uluslararası paydaşları, faaliyetleri ve projeleri ile ilgili açıklamalarda bulunacak (SAMSUN-Atakum Grand Amisos Otel)
AFRİKA ULUSLAR KUPASI 2017 GABON
Grup A -
19: 00 Gabon - Gine Bissau
22: 00 Burkina Faso - Kamerun
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
14: 00 Mersin BŞB - MBK Doğuş Hastanesi
14: 00 Tosyalı Toyo Osmaniye - Galatasaray
15: 30 Fenerbahçe - Botaş
16: 00 Bellona AGÜ Spor - İstanbul Üniversitesi
16: 00 Adana ASKİ - Yakın Doğu Üniversitesi
14 Ocak Cumartesi Dha Spor Gündemi
SPOR TOTO SÜPER LİG13: 30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor13: 30 Karabükspor - Akhisar Belediyespor16: 00 Medipol Başakşehir - Kayserispor19: 00 Atiker Konyaspor - GalatasarayTFF 1.
SPOR TOTO SÜPER LİG