14 Ocak Cumartesi Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG



13: 30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor



13: 30 Karabükspor - Akhisar Belediyespor



16: 00 Medipol Başakşehir - Kayserispor



19: 00 Atiker Konyaspor - Galatasaray



TFF 1. LİG



13: 00 Ümraniyespor - Balıkesirspor



13: 00 Yeni Malatyaspor - Sivasspor



16: 00 Elazığspor - Şanlıurfaspor



18: 30 Manisaspor - Boluspor



FENERBAHÇE



11.30 Türk Futbol Tarihinin en büyük ve sembol sporcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis vefatının 5. yıldönümünde kabri başında anılacak (Büyükada)



Adanaspor maçı hazırlıkları tamamlanacak.



GALATASARAY



11.30 Galatasaray Divan Kurulu Olağanüstü toplantısı yapılacak



22.30 Sarı-kırmızılı takım Konya'dan İstanbul'a dönecek



BEŞİKTAŞ



Takım izinli



13.00 Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF), Samsun'da düzenleyeceği basın toplantısıyla uluslararası paydaşları, faaliyetleri ve projeleri ile ilgili açıklamalarda bulunacak (SAMSUN-Atakum Grand Amisos Otel)



AFRİKA ULUSLAR KUPASI 2017 GABON



Grup A -



19: 00 Gabon - Gine Bissau



22: 00 Burkina Faso - Kamerun



BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ



14: 00 Mersin BŞB - MBK Doğuş Hastanesi



14: 00 Tosyalı Toyo Osmaniye - Galatasaray



15: 30 Fenerbahçe - Botaş



16: 00 Bellona AGÜ Spor - İstanbul Üniversitesi



16: 00 Adana ASKİ - Yakın Doğu Üniversitesi