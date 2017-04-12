14 Nisan'da Yeni Filmi Vizyona Girecek Olan Hızlı ve Öfkeli Serisinin 7 Dakikada 16 Yıllık Özeti

Yasa dışı sokak yarışı ve soygun konulu aksiyon filmi olarak ilk kez 2001 yılında izleyicilerin beğenisine sunulan Hızlı ve Öfkeli serisinin devam filmi, 14 Nisan 2017 tarihinde tekrar izleyicilerin karşısına çıkıyor.



Vizyon tarihine kısa bir süre kala sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi olan ve serinin bütün filmleriyle oldukça önemli başarılar elde eden Hızlı ve Öfkeli serisinin 16 yıllık özeti, vizyon tarihine günler kala 7 dakikalık kısa bir video ile hayranlarının beğenisine sunuldu.