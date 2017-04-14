14 Nisan Cuma Dha Spor Gündemi
Lyon-Beşiktaş maçının başta Fransa olmak üzere dış basın ve UEFA'daki yankılarıBEŞİKTAŞ'IN İSTANBUL'A DÖNÜŞÜ UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a 2 - 1 mağlup olan Beşiktaş, sabahın erken saatlerinde İstanbul'a döndü.
Lyon-Beşiktaş maçının başta Fransa olmak üzere dış basın ve UEFA'daki yankıları
BEŞİKTAŞ'IN İSTANBUL'A DÖNÜŞÜ
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a 2 - 1 mağlup olan Beşiktaş, sabahın erken saatlerinde İstanbul'a döndü.
GALATASARAY
10.30 Derbi maçın hazırlıkları devam edecek.
13.30 - Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Selçuk İnan'ın kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş, Zincirlikuyu Cami'nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
FENERBAHÇE
Derbi karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.
PROFESYONEL FUTBOLCULAR DERNEGİ
10.00 - 2016-2017 futbol sezonunda Süper Lig, TFF 1.Lig, Spor Toto 2. ve 3.Liglerin gol krallarına sezon sonunda altın top verecek. Bu organizasyonun basın toplantısı Polat Otelde Hakan Ünsal, Bülent Korkmaz ve Tümer Metin'in katılımıyla düzenlenecek
EUROLEAGUE KADINLAR
-YARI FİNAL-
17: 00 Fenerbahçe - UMMC Ekaterinburg
SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ
18: 00 Anadolu Efes - Trabzonspor Medical Park
19: 00 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka Doğuş
20: 00 Fenerbahçe - Gaziantep Basketbol