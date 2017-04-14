14 Nisan Cuma Dha Spor Gündemi

Lyon-Beşiktaş maçının başta Fransa olmak üzere dış basın ve UEFA'daki yankılarıBEŞİKTAŞ'IN İSTANBUL'A DÖNÜŞÜ UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a 2 - 1 mağlup olan Beşiktaş, sabahın erken saatlerinde İstanbul'a döndü.

14 Nisan Cuma Dha Spor Gündemi

Lyon-Beşiktaş maçının başta Fransa olmak üzere dış basın ve UEFA'daki yankıları

BEŞİKTAŞ'IN İSTANBUL'A DÖNÜŞÜ 

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a 2 - 1 mağlup olan Beşiktaş, sabahın erken saatlerinde İstanbul'a döndü. 

GALATASARAY 

10.30 Derbi maçın hazırlıkları devam edecek.

13.30 - Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Selçuk İnan'ın kayınpederi Doç. Dr. Mehmet Selami Kardaş, Zincirlikuyu Cami'nde Cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

FENERBAHÇE

Derbi karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

PROFESYONEL FUTBOLCULAR DERNEGİ 

10.00 - 2016-2017 futbol sezonunda Süper Lig, TFF 1.Lig, Spor Toto 2. ve 3.Liglerin gol krallarına sezon sonunda altın top verecek. Bu organizasyonun basın toplantısı Polat Otelde Hakan Ünsal, Bülent Korkmaz ve Tümer Metin'in katılımıyla düzenlenecek

EUROLEAGUE KADINLAR 

-YARI FİNAL-

17: 00 Fenerbahçe - UMMC Ekaterinburg 

SPOR TOTO BASKETBOL LİGİ

18: 00 Anadolu Efes - Trabzonspor Medical Park

19: 00 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka Doğuş

20: 00 Fenerbahçe - Gaziantep Basketbol

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