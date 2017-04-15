14 Nisan 2017 Haberleri
14 Nisan 2017 Manşet Haberleri.
- Putin'in Yıllık Kazancı 5 Milyon 790 Bin TL'ye Tekabül Ediyor
- Rus Robotu FEDOR İki Eliyle Silah Kullanabiliyor
- Nejat İşler Gümüşlükspor'un Başkanlığından Ayrıldı
- Kılıçdaroğlu: En Son Gelen Tahmine Göre Yüzde 53 Hayır Oyu Var
- ABD B61 Nükleer Bombasının Modifikasyonunu İlk Kez F-16 ile Denedi
- Papa Yüzüstü Yere Uzanarak Dua Etti
- Erdoğan Elindeki Anket Sonuçlarını Açıkladı: 55-60 Aralığında Gösterenler Var
- CIA Başkanı'ndan 'Türkiye'deki Gelişmelerden Endişeli Misiniz?' Sorusuna Evet Cevabı
- Bahçeli: Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın 'Eyalet Sistemi' Açıklaması Fazlasıyla Yeterli
- Şenes Erzik: Beşiktaş-Lyon Maçının Seyircisiz Oynanması Söz Konusu Değil
- MHP Lideri Devlet Bahçeli: MHP'nin İçindeki FETÖ'cüleri Biliyorum
- UEFA, Beşiktaş ve Lyon'u Disipline Sevk Etti
- Adil Gür Referandum Anketini Açıkladı!
- Atilla Taş Dahil 13 Kişi Tutuklanma İstemiyle Mahkemeye Sevk Edildi
- FETÖ Firarilerinin AVM'sini Alan İş Adamının AVM'deki Hisselerine TMSF El Koydu
- ABD F-35 Savaş Uçaklarını Avrupa'ya Gönderiyor
- Kuzey Kore'den ABD'ye Nükleer Saldırı Tehdidi: Vururuz
- Kadınlar Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Finale Yükseldi
- Aziz Yıldırım'a Küfür Eden Taraftarlar 1 Yıl Men Cezası Aldı
- RTÜK Yasakları Açıkladı: Televizyonlar Siyasilere Kapanıyor
- Nefesler Tutuldu, Büyük Gün Pazar!
- Çin Uyardı: Her An Savaş Patlak Verebilir
- Kılıçdaroğlu'ndan Teşkilatına Provokasyon Uyarısı
- Van'da Patlama: 1 Astsubay ve 1 Korucu Şehit Oldu
- Nazlı Çelik'in Ay Yıldızlı Kolyesinin Sırrı Ortaya Çıktı
- Yardımcı Hakemin Annesine Küfür Eden Messi, FIFA'ya Savunma Yapacak
- Cesur ve Güzel'in Salih'i Okday Korunan Diziye Veda Ediyor
- Lyon, UEFA'ya Beşiktaş Maçının Seyircisiz Oynanması İçin Başvuru Yaptı
- Lyon Başkan Yardımcısı: Yaşanan Olayların Tek Sorumlusu Türk Holiganlar
- Ziyarete Geldiği Babasını Ölü Buldu, Feryadı Yürek Yaktı
- Davutoğlu Konya Mitinginde Kürsüye Çıkıp Konuşma Yaptı
- Putin'in Mal Varlığı Açıklandı
- Petek Dinçöz'den Kendisini Ünlü Eden İbrahim Erkal'a Büyük Vefasızlık
- Beşiktaş'ta Babel, UEFA Avrupa Ligi'nde Haftanın Oyuncusu Seçildi
- POMEM'e Başvuru Süresi Uzatıldı
- Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki Şampiyonluk Oranı Değişti
- Banvit'in Satışı 25 Mayıs'ta Yapılacak
- Emine Ün'den Duygusal İbrahim Erkal Paylaşımı
- Hamile Yengesini Bıçaklayan Sanıktan Skandal Savunma: Hamile Olduğunu Bilmiyordum
- Muğla'da Fuhuş Yapılan Hamamlara Baskın: 34 Kişi Gözaltına Alındı