14 Nisan 2017 Cuma - İha Haber Saati
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TGRT Haber'deCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihini değiştirecek kritik referandum öncesi TGRT Haber'de Batuhan Yaşar'ın sorularını 'Referanduma Doğru Özel' programında cevaplıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TGRT Haber'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihini değiştirecek kritik referandum öncesi TGRT Haber'de Batuhan Yaşar'ın sorularını 'Referanduma Doğru Özel' programında cevaplıyor.
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