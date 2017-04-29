14. Kamu Yönetimi Forumu Sona Erdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasına ilişkin, "Türkiye'de gerçekten siyaset yapma paradigmasının biçiminin değiştiğini ifade etmek isterim." dedi.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinib (YYÜ) ev sahipliğinde, Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) düzenlenen "14. Kamu Yönetimi Formu"nun kapanış oturumunda konuşan Yayman, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylaması ile "Nasıl bir kamu yönetimi" sorusuna cevap verildiğini söyledi.



Halk oylaması ile bazı soruların da gündeme geldiğini anımsatan Yayman, şunları kaydetti:



"Bu yönetim nasıl olacak?', 'Bizi kim yönetecek ve nasıl yönetileceğiz ?' Bu anlamda Türkiye'de gerçekten siyaset yapma paradigmasının biçiminin değiştiğini ifade etmek isterim. 16 Nisan'daki değişimi bizdeki gecikmiş bir değişim olarak görüyorum. Türk kamu yönetiminin kendisine rol model aldığı ülke Fransa, beşinci cumhuriyetle beraber istikrarsızlığa son vermek için getirilen yarı başkanlık, gerçekten Fransa'yı yeniden küllerinden doğurdu.



Yine İtalya'da son yapılan düzenlemelerle daha güçlü hükümetlerin çıkması konusunda bir takım talepler var. Dünya'da da artık daha güçlü ve istikrarlı bir hükümet arayışı var. Çünkü küresel dünya risklerin, belirsizliklerin yükseldiği bir dünya haline geldi."