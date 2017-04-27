14. Kamu Yönetimi Forumu" Başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "14. Kamu Yönetimi Forumu"nun (KAYFOR) ilk oturumu başladı.



Van Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) toplantı salonunda gerçekleştirilen forumun "Van Kenti" oturumunda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, belediyelerde kurumsallaşmanın bir türlü sağlanamadığını, yeni yasalarla bu sorunun yavaş yavaş giderilmeye çalışıldığını söyledi.



Bürokratik işlemlerin hızlandırılması ve vatandaş memnuniyetinin belediyelerin öncelikli görevleri arasında yer alması gerektiğini anlatan Yalçın, bürokrasinin imajının belediyelerin hizmetiyle ön plana çıkacağını aktardı.



"İşimiz insan hayatını kolaylaştırmaktır"



Yalçın, kanunların hemen yürürlüğe konulmasının hizmetleri kolaylaştıracağını belirterek, "Vatandaşı memnun edecek çok faktör var ama bunları hayata geçirecek mekanizma yok. Kurumsallaşma olmadan vatandaşa gidemezsiniz. Bu anlamda da Van'ın kaynakları çok fazladır. Devletimizin her kurumu buraya yardım ediyor. Bizler de bu kaynakları aktif olarak kullanacağız. İşimiz insan hayatını kolaylaştırmaktır."



Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar da belediye ve halkın kaynaşması için "beyaz masa" uygulamasını hayata geçirdiklerini, insanların artık bu uygulamayla sorunlarını daha kolay ilettiklerini anlattı.



"İlçeyi turist çeken bir konuma getireceğiz"



Kamu kurumları ile vatandaş arasındaki bariyerlerin ortadan kaldırılması gerektiğine işaret eden Yaşar, şöyle konuştu:



"Göreve geldiğimiz günden bu yana birçok proje gerçekleştiriyoruz. Kırsalda yaşayan çocuklarımızı emniyet ve jandarmayla bütünleştirdik. Van Gölü kıyısında 'Sahil Yolu' projesiyle ilçeyi turist çeken bir konuma getireceğiz. Engelli ve kadın vatandaşlarımız için sosyal yaşam alanları oluşturacağız."



Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe de insanların arz ve talepleri doğrultusunda hizmet ürettiklerini ve bunun için de stratejik planlama yaptıklarını ifade etti.



Halkın her kesimiyle diyalog kurduklarını aktaran Özgökçe, "Bizim derdimiz hizmet etmektir. Halkın hayat standartlarını yükseltmek için seferber oluyoruz. Bunu yapmak için birimlerimizi sıfırdan kurduk." dedi.



"Kamu Yönetimi Eğitimi" başlıklı oturumla devam eden forum, yarın sona erecek.