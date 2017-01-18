14. Kadınlar Şurası Yarın Bağcılar'da Yapılacak

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Kadınlar Şurası'nda, kadınların sivil toplum faaliyetlerine katılımı, "subliminal mesajlar"dan korunma ve demokrasi kahramanı kadınlar konusu ele alınacak.



Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi tarafından yarın Halk Sarayı'nda gerçekleştirilecek programın moderatörlüğünü gazeteci-yazar Esra Elönü yapacak.



Şuraya konuk konuşmacı olarak katılan senarist Ayşe Karaköse, "Subliminal Mesajlardan Korunma Yolları" başlıklı bir sunum yapacak. Programın diğer bir konuşmacısı Şerife Boz da demokrasi kahramanı kadınları anlatacak. Boz, 15 Temmuz gecesi tanka, tüfeğe, silaha ve savaş uçaklarına karşı duran şehit ve gazi kadınların kahramanlıklarını da örnekleriyle paylaşacak.



İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği Başkanı Funda Ozan Akyol da kadınların sivil toplum faaliyetlerindeki yeri ve önemi ile ilgili sunum yapacak.



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçede düzenlenen etkinliğin büyük ilgi ile karşılandığını belirterek, şunları kaydetti:



"Tarihimizde de önemli bir yere sahip olan şuralarımızı günümüzde de en iyi şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Geçmiş ile gelecek arasında önemli bir bağ kurma imkanı sunuyor. Şuralarda ilçemizi yakından ilgilendiren önemli konular dile getiriliyor. Sunumlarda belirtilen görüş, düşünce ve temennileri dikkate alıyoruz. Sorunlarımızı kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz. 14. Kadınlar Şurası'nda da yine birbirinden değerli isimler önemli konularla ilgili bilgilerini paylaşacak."