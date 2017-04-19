14. İstatistik Öğrenci Kolokyumu

Fen Fakültesi tarafından Kongre Merkezi Tüm Salonlar, Öğrenci Merkezi Salon 2009 ve Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.

14. İstatistik Öğrenci Kolokyumu

Fen Fakültesi tarafından Kongre Merkezi Tüm Salonlar, Öğrenci Merkezi Salon 2009 ve Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü

Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 18: 00: 00

Kategori : 14. İstatistik Öğrenci Kolokyumu

Tür : Çalıştay

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Yunusemre, Hayır