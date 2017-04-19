14. İstatistik Öğrenci Kolokyumu
Fen Fakültesi tarafından Kongre Merkezi Tüm Salonlar, Öğrenci Merkezi Salon 2009 ve Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.
Fen Fakültesi tarafından Kongre Merkezi Tüm Salonlar, Öğrenci Merkezi Salon 2009 ve Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü
Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 18: 00: 00
Kategori : 14. İstatistik Öğrenci Kolokyumu
Tür : Çalıştay
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io