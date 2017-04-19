Fen Fakültesi tarafından Kongre Merkezi Tüm Salonlar, Öğrenci Merkezi Salon 2009 ve Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Tepebaşi



Mekan : Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi



Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü



Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 18: 00: 00



Kategori : 14. İstatistik Öğrenci Kolokyumu



Tür : Çalıştay



Ücretlimi? : Hayır