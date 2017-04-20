14 Ilde Fetö Operasyonu: 40 Gözaltı

İzmir merkezli 14 ilde yapılan FETÖ operasyonunda, KHK ile kapatılan Şifa Üniversitesi ve Şifa Hastanesi bünyesinde örgütsel faaliyet içerisinde bulunduğu ileri sürülen 75 şüpheliden 40'ı polis ekiplerince yakalandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamınca, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütüne bağlı faaliyet gösteren ve KHK ile kapatılan Şifa Hastanesi ve Üniversitesi bünyesinde örgütsel faaliyetler içerisinde bulunduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyon başlattı. İzmir merkezli 14 ilde başlatılan operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 75 şüpheliden 40'ı yakalandı. Şüphelilerin terör örgütünün şifreli haberleşme programı Bylock programını kullandığı iddia edildi. 25 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.



(Atakan Şen/İHA)