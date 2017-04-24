14 Gündür Gözaltında Olan İtalyan Gazeteci Sınır Dışı Edildi

TÜRKİYE'de 14 gündür gözaltında olan İtalyan gazeteci 35 yaşındaki Gabriele Del Grande, sınır dışı edildi.



Geçen 9 Nisan'da Hatay ilçesinin Türkiye-Suriye sınırında gözaltına alınan ve 14 gündür gözaltında tutulan İtalyan vatandaşı Gabriele Del Grande'nin, hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından ülkesine sınır dışı edildiği bildirildi. Dün akşam gözaltında tutulduğu Muğla'nın Ula İlçesi'nden otobüsle Dalaman Havalimanı'na götürülen İtalyan gazeteci, iki polis eşliğinde önce İstanbul'a götürüldü. Ülkesinde belgesel yapımcısı olarak da tanınan Gabriele Del Grande, bu sabah da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan İtalya'nın Bologna kentine gönderildi.



Suriye iç savaşı ve DEAŞ'ın doğuşunu konu alan son kitabı için araştırma yapmak amacıyla 7 Nisan'da Türkiye'ye gelen Gabriele Del Grande, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı. - Muğla